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13:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В ГИБДД проводят проверку после аварии с маршруткой и «Ладой» на площади Ленина в Воронеже

В больницу попали два пассажира автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В ГИБДД начали проверку по факту утренней аварии на площади Ленина. Около 6.20 в понедельник, 27 ноября, там столкнулись «Лада Ларгус» и маршрутный автобус № 27. Легковушка двигалась со стороны Кольцовского сквера, маршрутка — от главного корпуса ВГУ. На светофоре у театра оперы и балета никто из водителей не уступил дорогу. В результате столкновения «Ладу» отбросило сначала на дорожный знак, а затем на киоск «Роспечати».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, пассажиры маршрутки, 50-летний мужчина и 55-летняя женщина, попали в больницу с травмами. Характерно, что оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Кто из них прав, при помощи записей с видеорегистраторов выяснят правоохранители.

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