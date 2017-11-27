В ГИБДД проводят проверку после аварии с маршруткой и «Ладой» на площади Ленина в Воронеже

В ГИБДД начали проверку по факту утренней аварии на площади Ленина. Около 6.20 в понедельник, 27 ноября, там столкнулись «Лада Ларгус» и маршрутный автобус № 27. Легковушка двигалась со стороны Кольцовского сквера, маршрутка — от главного корпуса ВГУ. На светофоре у театра оперы и балета никто из водителей не уступил дорогу. В результате столкновения «Ладу» отбросило сначала на дорожный знак, а затем на киоск «Роспечати».