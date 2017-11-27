Власти Челябинска окажут помощь погорельцам из общежития

Размер помощи определит комитет социальной политики города в зависимости от нанесенного ущерба в индивидуальном порядке для каждого из пострадавших. Максимальная сумма — 100 тысяч рублей.

В том числе, власти готовы рассмотреть вопрос о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по заявлению пострадавших в случае, если жилое помещение в результате пожара непригодно для дальнейшего проживания и является единственным.