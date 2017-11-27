Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Донецка, уехавший в РФ: мне стыдно, что я украинец - СМИ
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Суд в Москве расторг брак Джигарханяна
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Бизнесмен из Копейска ответил на жалобу Галустяна
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Миддлтон предстала в жемчугах принцессы Дианы - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Титул «Мисс Вселенная» получила тренер по самообороне из ЮАР
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской - СМИ
Пугачева ответила обвинениям в повторном венчании
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Военный переворот в Зимбабве
14:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Власти Челябинска окажут помощь погорельцам из общежития

Власти Челябинска готовы оказать помощь пострадавшим от возгорания в общежитии по улице 3-го Интернационала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Размер помощи определит комитет социальной политики города в зависимости от нанесенного ущерба в индивидуальном порядке для каждого из пострадавших. Максимальная сумма — 100 тысяч рублей.

В том числе, власти готовы рассмотреть вопрос о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по заявлению пострадавших в случае, если жилое помещение в результате пожара непригодно для дальнейшего проживания и является единственным.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 27 ноября огонь охватил 9-этажный дом по ул. 3 Интернационала, 59, были эвакуированы около 90 человек. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. По данному факту проводится доследственная проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Кадыров перерос Чеченскую республику, но о его дальнейшей карьере говорить сложно"
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь