Власти Челябинска окажут помощь погорельцам из общежития
Власти Челябинска готовы оказать помощь пострадавшим от возгорания в общежитии по улице 3-го Интернационала, сообщили Накануне.RU в
Власти Челябинска готовы оказать помощь пострадавшим от возгорания в общежитии по улице 3-го Интернационала, сообщили Накануне.RU в
Размер помощи определит комитет социальной политики города в зависимости от нанесенного ущерба в индивидуальном порядке для каждого из пострадавших. Максимальная сумма — 100 тысяч рублей.
В том числе, власти готовы рассмотреть вопрос о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по заявлению пострадавших в случае, если жилое помещение в результате пожара непригодно для дальнейшего проживания и является единственным.
Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 27 ноября огонь охватил 9-этажный дом по ул. 3 Интернационала, 59, были эвакуированы около 90 человек. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. По данному факту проводится доследственная проверка.