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14:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске «заминировали» школу № 123

Звонок оказался ложным.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 27 ноября, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о минировании школы № 123. Неизвестные сообщили, что в здание учебного заведения заложена бомба.

Из-за срочной эвакуации школьники вынуждены были выбегать на мороз.

Как пояснили Om1.ru в УМВД по Омской области, звонок о минировании школы № 123 оказался ложным. Сейчас правоохранители ищут того, кто ввел в заблуждение службы быстрого реагирования.

Напомним, что в Омске было три волны массовой эвакуации, коснувшейся торговых центров, административных зданий и учебных заведений. Первая из них случилась 10—11 сентября, вторая — 7 ноября, третья — 20 ноября. Звонки о минировании поступали из-за рубежа.

Нынешнее минирование, вероятно, никак не связано с этими инцидентами.

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