В Омске «заминировали» школу № 123
Звонок оказался ложным.
Звонок оказался ложным.
Сегодня, 27 ноября, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о минировании школы № 123. Неизвестные сообщили, что в здание учебного заведения заложена бомба.
Как пояснили Om1.ru в УМВД по Омской области, звонок о минировании школы № 123 оказался ложным. Сейчас правоохранители ищут того, кто ввел в заблуждение службы быстрого реагирования.
Напомним, что в Омске было три волны массовой эвакуации, коснувшейся торговых центров, административных зданий и учебных заведений. Первая из них случилась
Нынешнее минирование, вероятно, никак не связано с этими инцидентами.