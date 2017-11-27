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14:34 (мск), источник: СуперОмск

В полиции рассказали, что делал буйный омич в гостях у Фадиной

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили подробности инцидента, который случился в административном здании на Красном пути 27 ноября.

Как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на очевидцев, омич, предположительно в состоянии опьянения, пытался попасть на прием к кому-то из власть предержащих, но его не пропустили.

«По предварительной информации, поступило сообщение о повреждении витрины торговой точки в административном здании по ул. Красный Путь мужчиной, предположительно, в состоянии опьянения. Гражданин задержан сотрудником Росгвардии. В настоящее время на месте работают полицейские, устанавливают все обстоятельства происшествия. Мужчина будет доставлен в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе омской полиции.

Как отмечали очевидцы произошедшего, омич, нагрянувший в высотку на Красном пути, якобы имел при себе нож, а также выкрикивал угрозы в адрес чиновников.

Отметим, что в этом здании находится также региональное Минэкономики, которое до 8 декабря возглавляет новый омский мэр Оксана Фадина.

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