В полиции рассказали, что делал буйный омич в гостях у Фадиной

Как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на очевидцев, омич, предположительно в состоянии опьянения, пытался попасть на прием к кому-то из власть предержащих, но его не пропустили.

«По предварительной информации, поступило сообщение о повреждении витрины торговой точки в административном здании по ул. Красный Путь мужчиной, предположительно, в состоянии опьянения. Гражданин задержан сотрудником Росгвардии. В настоящее время на месте работают полицейские, устанавливают все обстоятельства происшествия. Мужчина будет доставлен в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе омской полиции.

Как отмечали очевидцы произошедшего, омич, нагрянувший в высотку на Красном пути, якобы имел при себе нож, а также выкрикивал угрозы в адрес чиновников.