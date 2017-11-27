Жительница Миасса попала в ледяную ловушку

Вечером 25 ноября в Миасский спасотряд областной службы поступил вызов на улицу Менделеева. Звонившая девушка рассказала, что она гуляла с маленьким ребёнком по аллее и увидела, что в бетонном русле ручья, протекающего вдоль улицы находится женщина.

«Глубина бетонного желоба больше двух метров, склоны довольно крутые, да к тому же и обледеневшие. Самостоятельно выбраться из ловушки женщина не смогла и просила о помощи. Проходившие мимо люди, к сожалению, даже и не пытались помочь оказавшемуся в западне человеку», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.