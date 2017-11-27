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14:42 (мск), источник: Новости Перми

За нетрезвые выходки прикамец наказан трудотерапией

Нетрезвый 50-летний житель Сивинского района пытался пройти в жилое помещение против воли хозяйки. За один вечер он совершил несколько таких попыток.

Мужчина то стучал в дверь, то колотил по ней, то пролезал через веранду. В итоге владелице пришлось закрыть настойчивого гостя на веранде и вызвать полицию.

По факту нарушений было возбуждено уголовное дело. Суд назначил прикамцу наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Осужденный не заплатил штраф вовремя, поэтому наказание заменили на полгода исправительных работы с удержанием 10% от дохода в пользу федерального бюджета.

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