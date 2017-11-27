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14:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуроры уличили руководство 2 воронежских школ в поборах

После проверки в СОШ № 47 силовики возбудили уголовное дело.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района уличили руководство воронежских школ № 101 и № 47 в незаконных сборах денег с родителей учеников. После проверки в школе № 47 силовики возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 27 ноября.

Прокуроры проверили обращение руководителя одной из общественных организаций. Выяснилось, что родители учеников школы № 47 платили по 450 рублей за услуги охраны одного ребенка. Деньги перечислялись на расчетный счет «Фонда содействия развитию школы № 47 города Воронежа». Фонд был зарегистрирован как юрлицо, но по факту органы управления не руководили фондом, не занимались бухгалтерским учетом и не контролировали поступление и расходование средств. У органов управления фонда «отсутствовала цель управления юридическим лицом». Прокуроры направили материалы проверки в отдел полиции. Сотрудники СУ УМВД по Воронежу возбудили уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Санкция по статье — штраф, принудительные работы или до 3 лет лишения свободы.

Нарушения выявили и в школе № 101. С февраля 2017 года совет школы решил оплачивать охрану здания за счет родителей. Родители перечисляли по 720 рублей на охрану одного ребенка. Кроме того, в школе собирали деньги на косметический ремонт и дополнительное оборудование. В год с одного ученика брали по 2 тыс. рублей. В пресс-службе прокуратуры отметили, что финансовая помощь школе возможна только на добровольной основе. Директору школы № 101 внесли представление об устранении нарушений.

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