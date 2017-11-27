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15:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Вспышка газовоздушной смеси произошла в Ферганской области

27 ноября на предприятии «Риштон босмахонаси» Риштанского района Ферганской области произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Инцидент произошел в 08:40 в результате несоблюдения мер безопасности при использовании газовых приборов.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадал 1 человек, получив ожоги средней степени тяжести.

В результате ударной волны трое учеников школы № 1, расположенной вблизи предприятия, получили незначительные травмы.

Пострадавший госпитализирован в районную больницу. После оказания первой медицинской помощи трое учеников отправлены домой.

По данному факту сотрудники РОВД, ОПБ и прокуратуры Риштанского района проводят доследственные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

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