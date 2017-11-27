Вспышка газовоздушной смеси произошла в Ферганской области
27 ноября на предприятии «Риштон босмахонаси» Риштанского района Ферганской области произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила
27 ноября на предприятии «Риштон босмахонаси» Риштанского района Ферганской области произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила
Инцидент произошел в 08:40 в результате несоблюдения мер безопасности при использовании газовых приборов.
По данным МЧС, в результате инцидента пострадал 1 человек, получив ожоги средней степени тяжести.
Пострадавший госпитализирован в районную больницу. После оказания первой медицинской помощи трое учеников отправлены домой.
По данному факту сотрудники РОВД, ОПБ и прокуратуры Риштанского района проводят доследственные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.