Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль прокомментировал слова Кадырова о желании уйти в отставку
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Путин уволил посла России в Азербайджане
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
14«Мисс Вселенная — 2017»
19:37 (мск), источник: ТАСС

Дагестанские моряки объявили голодовку из-за ареста своих судов в Астрахани

В голодовке участвуют около 15 человек.

Источник: Администрация морских портов Каспийского моря

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Члены экипажей судов «Мысхако», «Торик» и «Каспий», принадлежащих компании «Инвест» (Махачкала), объявили бессрочную голодовку в знак протеста против ареста этих теплоходов, который длится более шести месяцев, и из-за которого около 300 моряков остаются без работы и заработка, сообщил в понедельник ТАСС представитель компании. Арестованные суда находятся в порту Астрахани.

«Мы подтверждаем, что члены экипажей “Мысхако”, “Торик” и “Каспий” объявили бессрочную голодовку. В ней участвует порядка 15 человек», — сообщил представитель компании.

Они протестуют против ареста судов, который был инициирован Северо-Кавказской оперативной таможней на основе возбужденных административных дел. Арест длится уже более полугода, все это время порядка 300 моряков находятся без работы.

Он пояснил, что административные дела возбуждены из-за «якобы неправомерной передачи судов другой компании». При этом в «Инвесте» утверждают, что такой сделки не было. Сейчас дело передано в суд города Минеральные Воды (Ставропольский край).

На видеоролике, который есть в распоряжении ТАСС, моряки говорят, что «голодовка будет продолжаться до тех пор, пока их вопрос не разрешится».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы, дагестанские моряки, остались без работы, наши пароходы арестованы, творится беспредел, многие моряки сидят без работы, сейчас уже просто нечем кормить семьи, мы решили объявить голодовку <…> Из-за того, что пароходы простаивают, теряют все, не только мы. Государство тоже получает налоги. Сколько это все может длиться?» — говорит на видео один из моряков.

Комментарием Северо-Кавказской таможни ТАСС пока не располагает.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российская участница сняла закулисье финала "Мисс Вселенная". Видео
Суд расторг брак 82-летнего Джигарханяна с 38-летней женой
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова
Сталин и Гитлер: кого нелегально канонизируют в России
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Пробил «десятку». Курс биткоина обновил исторический рекорд
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь