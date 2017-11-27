Дагестанские моряки объявили голодовку из-за ареста своих судов в Астрахани
В голодовке участвуют около 15 человек.
В голодовке участвуют около 15 человек.
АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Члены экипажей судов «Мысхако», «Торик» и «Каспий», принадлежащих компании «Инвест» (Махачкала), объявили бессрочную голодовку в знак протеста против ареста этих теплоходов, который длится более шести месяцев, и
«Мы подтверждаем, что члены экипажей “Мысхако”, “Торик” и “Каспий” объявили бессрочную голодовку. В ней участвует порядка 15 человек», — сообщил представитель компании.
Они протестуют против ареста судов, который был инициирован Северо-Кавказской оперативной таможней на основе возбужденных административных дел. Арест длится уже более полугода, все это время порядка 300 моряков находятся без работы.
Он пояснил, что административные дела возбуждены
На видеоролике, который есть в распоряжении ТАСС, моряки говорят, что «голодовка будет продолжаться до тех пор, пока их вопрос не разрешится».
«Мы, дагестанские моряки, остались без работы, наши пароходы арестованы, творится беспредел, многие моряки сидят без работы, сейчас уже просто нечем кормить семьи, мы решили объявить голодовку <…>
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