Дагестанские моряки объявили голодовку из-за ареста своих судов в Астрахани

Источник: Администрация морских портов Каспийского моря

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Члены экипажей судов «Мысхако», «Торик» и «Каспий», принадлежащих компании «Инвест» (Махачкала), объявили бессрочную голодовку в знак протеста против ареста этих теплоходов, который длится более шести месяцев, и из-за которого около 300 моряков остаются без работы и заработка, сообщил в понедельник ТАСС представитель компании. Арестованные суда находятся в порту Астрахани.

«Мы подтверждаем, что члены экипажей “Мысхако”, “Торик” и “Каспий” объявили бессрочную голодовку. В ней участвует порядка 15 человек», — сообщил представитель компании.

Они протестуют против ареста судов, который был инициирован Северо-Кавказской оперативной таможней на основе возбужденных административных дел. Арест длится уже более полугода, все это время порядка 300 моряков находятся без работы.

Он пояснил, что административные дела возбуждены из-за «якобы неправомерной передачи судов другой компании». При этом в «Инвесте» утверждают, что такой сделки не было. Сейчас дело передано в суд города Минеральные Воды (Ставропольский край).

На видеоролике, который есть в распоряжении ТАСС, моряки говорят, что «голодовка будет продолжаться до тех пор, пока их вопрос не разрешится».

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«Мы, дагестанские моряки, остались без работы, наши пароходы арестованы, творится беспредел, многие моряки сидят без работы, сейчас уже просто нечем кормить семьи, мы решили объявить голодовку <…> Из-за того, что пароходы простаивают, теряют все, не только мы. Государство тоже получает налоги. Сколько это все может длиться?» — говорит на видео один из моряков.