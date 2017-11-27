Стали известны новые подробности тройного убийства в Армавире

Как уже писала «РГ», в ресторане «Астория», расположенном на улице Ленина, произошла перестрелка. В результате были убиты трое мужчин. Одним из них оказался офицером Росгвардии — врио начальника отдела вневедомственой охраны (ОВО) города. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

— По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФпо Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — В ответ на это знакомый погибшего 45-летнего мужчины произвел не менее шести выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся. Раненые были госпитализированы в больницу, однако скончались в результате причиненных огнестрельных ранений. В рамках расследования уголовного дела по подозрению в убийстве двух человек в федеральный розыск объявлен 36-летний Мухтар Мальсюгенов.