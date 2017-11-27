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14:35 (мск), источник: "Российская газета"

Стали известны новые подробности тройного убийства в Армавире

На Кубани региональное управление Следственного комитета России сообщило в понедельник новые подробности расследования тройного убийства в Армавире.

Источник: РИА "Новости"

Как уже писала «РГ», в ресторане «Астория», расположенном на улице Ленина, произошла перестрелка. В результате были убиты трое мужчин. Одним из них оказался офицером Росгвардии — врио начальника отдела вневедомственой охраны (ОВО) города. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

— По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФпо Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — В ответ на это знакомый погибшего 45-летнего мужчины произвел не менее шести выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся. Раненые были госпитализированы в больницу, однако скончались в результате причиненных огнестрельных ранений. В рамках расследования уголовного дела по подозрению в убийстве двух человек в федеральный розыск объявлен 36-летний Мухтар Мальсюгенов.

Известно, что на данный момент для установления всех обстоятельств преступления следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, проведены обыски, допрошены свидетели и очевидцы событий. Кроме этого, назначены баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая, химико-генетическаяи судебно-медицинская экспертизы.

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