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14:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

Арестованному убийце студентки назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Также молодому человеку предъявлено первоначальное обвинение.

Следователи предъявили первоначальное обвинение 22-летнему бариста, арестованному по подозрению в убийстве 21-летней студентки из села Култаево.

18 ноября молодой человек после ссоры со знакомой, увёз её в лес и убил. Чтобы скрыть преступление, он закопал тело, а одежду сжёг. Подозреваемого задержали. Молодой человек признался в преступлении. 22 ноября суд арестовал его до 20 января следующего года. Следователи посчитали опасным оставлять на свободе обвиняемого в убийстве.

По данным СУ СК РФ по Пермскому краю ему предъявили первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также обвиняемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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