Арестованному убийце студентки назначили судебно-психиатрическую экспертизу

18 ноября молодой человек после ссоры со знакомой, увёз её в лес и убил. Чтобы скрыть преступление, он закопал тело, а одежду сжёг. Подозреваемого задержали. Молодой человек признался в преступлении. 22 ноября суд арестовал его до 20 января следующего года. Следователи посчитали опасным оставлять на свободе обвиняемого в убийстве.