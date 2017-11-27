Осужден участник банды, грабившей банкоматы

Мужчина был участником банды из четырех человек. С 2012 по 2016 года они грабили банкоматы в торговых помещениях и банковских учреждениях. Преступники орудовали на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Суд приговорил гражданина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.



Ранее был осужден организатор банды и его подельник. Суд взыскал в пользу четырех банков материальный ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.