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14:50 (мск), источник: Новости Перми

Осужден участник банды, грабившей банкоматы

В Соликамске прошел суд над 47-летним жителем Екатеринбурга. Он признан виновным в 24 преступлениях, совершенных в организованной преступной группе.

Мужчина был участником банды из четырех человек. С 2012 по 2016 года они грабили банкоматы в торговых помещениях и банковских учреждениях. Преступники орудовали на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Суд приговорил гражданина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее был осужден организатор банды и его подельник. Суд взыскал в пользу четырех банков материальный ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.

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