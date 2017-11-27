В Уфе суд забрал у экс-полицейского многомиллионное богатство

17 ноября в Кировском районном суде Уфы огласили решение по иску прокурора Башкирии к «полицейскому-миллионеру».

Напомним, еще весной у 35-летнего заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнура Юсупова и его супруги обнаружили небывалое богатство: три квартиры в дорогих жилкомплексах, коттедж на 200 «квадратов» и еще один жилой дом, две иномарки Toyota Highlander и Lexus ES 250, да еще земля общей площадью 37 гектаров. По предварительной оценке правоохранителей, все это оценили примерно в 200 миллионов рублей. Вот только в справках о доходах все это указано не было.

Тогда по делу завели проверку, прокуратура РБ направила в суд иск об обращении этого имущества в доход государства, а на время разбирательства недвижимость и другое имущество из списка арестовали — чтобы, не дай бог, не испарилось.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

В июле, после того, как поднялась шумиха, Ильнура Юсупова уволили из органов за сокрытие доходов. А в августе начался суд по иску прокурора. Сами Юсуповы на суд не явились, прислав вместо себя адвоката с ходатайством о рассмотрении дела в отсутствие ответчиков.

Потребовалось не одно судебное заседание, чтобы установить истину. Все упиралось в один вопрос: откуда взялись деньги на все это богатство — при общем ежегодном доходе супругов в 1,5 миллиона рублей? У обеих сторон были свои версии.

Представители Юсуповых ссылались на то, что земельные участки им дарили родственники, а крупные денежные суммы (в миллионах) давали в долг друзья. В доказательство предоставили копии договоров дарения, предварительной купли-продажи, инвестирования и беспроцентных займов.

Прокуратура поставила эти доводы под сомнение.

— То, что ответчики не предоставили оригиналы договоров (для экспертизы, чтобы установить время изготовления документов — прим. Авт) свидетельствует о том, что они были составлены после предъявления иска прокурором, чтобы придать видимость законности этим сделкам, — говорили на суде представители прокуратуры. — Кроме того, Юсупов фактически причастен к реализации коррупционной схемы по приобретению в собственность земель сельскохозяйственного назначения: земельные участки оформлялись на жителей сельского поселения, а потом переоформлялись на подставных лиц с последующим дарением Юсуповым.

Представители ответчиков парировали:

— Все доказательства имеются, а тот факт, что деньги или имущество дарили друзья или родственники, не является основанием для признания сделок недействительными.

18 МИЛЛИОНОВ — В ДОХОД ГОСУДАРСТВА.

В пятницу, 17 ноября, суд принял решение по иску прокурора РБ. К этому времени материалы дела составили 12 томов, ответчики сменили одного представителя на двух юристов, а сами требования истца стали значительно скромнее.

Дело в том, что ранее Уфимский районный суд по иску прокуратуры вернул муниципалитету пять земельных участков в Николаевском сельсовете общей площадью более 18,6 га, которые были незаконно переданы в собственность бывшей супруге Ильнура Юсупова, Эллине Юсуповой.

В итоге, суд удовлетворил требования прокуратуры частично. В доход государства отошли 4-комнатная квартира в жилкомплексе на ул. Пушкина площадью 163 кв.м, автомобиль Toyota Highlander, таунхаус в селе Дмитриевка с землей под ним и коттедж площадью 191 кв.м с земельным участком площадью 1034 кв.м в дер. Ушаково. Общая стоимость этого имущества — более 18 миллионов рублей.

Однако на этом, видимо, точка еще не поставлена.

— Скорее всего, мы будем обжаловать решение в вышестоящей инстанции, — поделились с «Комсомолкой» адвокаты после судебного заседания.

К СЛОВУ.

Когда у четы Юсуповых обнаружили богатство не по доходам, выяснилось интересное обстоятельство: отец Эллины Юсуповой, в собственности которой оказался ряд земельных наделов в Уфимском районе, занимает пост главы Дмитриевского сельсовета Уфимского района. Правоохранители заподозрили мужчину в коррупции и потребовали его отставки.

— Михаил Андреев предоставил матери своего зятя в долевую собственность земельный участок сельхозназначения площадью более 23 га. При этом не направил уведомление в совет сельского поселения. Это является основанием для освобождения его от должности в связи с утратой доверия, — пояснили тогда в пресс-службе республиканской прокуратуры.

А тем временем к делу подключился следственный комитет.

— Возбуждено несколько уголовных дел, есть материалы доследственной проверки, по которым решение еще не принято. Следствие ведется, — пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии.