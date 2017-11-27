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15:32 (мск), источник: dostup1.ru

Чиновники из Златоуста признались в преступлении и отпущены под подписку

В настоящее время решается вопрос о предъявлении им официального обвинения.

Вице-мэр Златоуста и руководитель муниципального учреждения, подозреваемые в превышении должностных полномочий на 4 млн рублей, дали признательные показания и отпущены под подписку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР пол Челябинской области Владимира Шишкова.

По версии следствия, замглавы Златоуста по строительству Динар Арслангареев и начальник МБУ «Капитальное строительство» Владимир Хомяков в 2016 году заключили муниципальный контракт на строительство подводящих путей к частной газовой котельной с единственным поставщиком без проведения установленных законом конкурсных процедур. Для этого ранее без законных оснований на территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Действиями подозреваемых муниципальному бюджету был причинен ущерб в сумме более 4 млн рублей.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На минувшей неделе, 23 ноября, оба были задержаны, допрошены, дали признательные показания, отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им официального обвинения.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба бюджету.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

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