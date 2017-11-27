В Чусовском районе местный депутат обвиняется в избиении сестры
В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего депутата одного из сельских поселений Чусовского района. Летом он избил сестру.
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В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего депутата одного из сельских поселений Чусовского района. Летом он избил сестру.
По данным следствия, ночью 8 июня 2017 года пьяный мужчина пришел в квартиру к сестре и учинил скандал. В процессе он избил женщину.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.