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15:34 (мск), источник: РБК

Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

Лидерами по количеству преступлений в 2017 году прокуроры назвали Туву и Забайкальский край. Москва оказалась на 66-м месте. В России сократилось количество краж, но увеличилось число мошеннических преступлений, особенно страховых.

Источник: Reuters

Тува и Забайкальский край

Лидерами по количеству зарегистрированных преступлений за 10 месяцев 2017 года стали Республика Тыва и Забайкальский край. Такие данные привел в видеоподкасте официального Telegram-канала Генеральной прокуратуры России ее представитель Александр Куренной. ​

За 10 месяцев 2017 года в Туве было совершено более 3103 преступлений на 100 тысяч жителей. Второе место занимает Забайкальский край — там зафиксировано 2110 преступлений.
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Третье заняла Сахалинская область, где за 10 месяцев отмечено 2022 преступления на 100 тысяч жителей. В Бурятии, согласно данным Генпрокуратуры, показатель составил 2002 преступления, а в Амурской области — 1950, рассказал Куренной.

Из 18 субъектов Центрального федерального округа Москва находится по тяжести криминальной обстановки на 12-м месте, а среди всех регионов на 66-м. «Оценку уровня преступности в том или ином субъекте надо рассматривать через соотношение числа зарегистрированных преступлений с численностью проживающего в регионе населения», — сообщил Куренной.

Всего в столице за 10 месяцев 2017 года было зафиксировано более 117 тысяч преступлений. На 100 тысяч москвичей их 949.

Больше мошенничества

По данным Генпрокуратуры, в этом году в России на 5,6% увеличилось количество мошеннических преступлений, в том числе в области банковского кредитования (на 13,7%) и страхования (на 158,4%), сообщили РБК в пресс-службе надзорного органа. Растет количество случаев неуплаты на содержание детей и нетрудоспособных родителей (80,8%). На 88% увеличилось количество ложных сообщений об актах терроризма, отметили в пресс-службе.

Количество преступлений в регионах сократилось на 21,2%, отметил Александр Куренной.

Более чем на треть сократилось количество краж, грабежей и разбоев.
Александр Куренной
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На 15,9% снизилось количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных иностранными гражданами, добавил Куренной.

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев не согласен с оценкой прокуратуры. Во всем мире существует проблема «естественной латентности», когда люди не сообщают о преступлениях, рассказал Титаев. «Самые латентные преступления — наркотические и коррупционные. Еще их называют преступления без жертв», — говорит эксперт. Помимо этого существует «искусственная латентность», указывает эксперт, когда люди сообщают в полицию о преступлении, а их заявление не регистрируют.

«Если оценивать загруженность правоохранительных органов по регионам, то можно полагаться на эти данные прокуратуры. А если важно оценивать реальные риски для людей, которые могут стать жертвой преступников, то эта статистика менее надежная: уровни латентности по регионам сильно разнятся», — пояснил Кирилл Титаев.

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