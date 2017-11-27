Лесоруба насмерть придавило деревом на деляне в Нижнеилимском районе Иркутской области
Следователи выясняют причины произошедшего.
Следователи выясняют причины произошедшего.
Вальщик леса погиб на деляне в Нижнеилимском районе Иркутской области в минувшую субботу, 25 ноября. Тело мужчины обнаружили в лесу в 70 км от города
«По предварительным данным, во время лесозаготовительных работ на деляне одного из предприятий Нижнеилимского района, на мужчину упало дерево. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Установлено, что 47-летний житель Братского района работал вальщиком в организации», — сообщили в
В настоящее время следователи установливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.