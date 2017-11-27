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18:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лесоруба насмерть придавило деревом на деляне в Нижнеилимском районе Иркутской области

Следователи выясняют причины произошедшего.

Вальщик леса погиб на деляне в Нижнеилимском районе Иркутской области в минувшую субботу, 25 ноября. Тело мужчины обнаружили в лесу в 70 км от города Железногорск-Илимский. На место происшествия выехали следователи, которые установили, что на лесоруба упало дерево. Причины произошедшего установливаются, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

«По предварительным данным, во время лесозаготовительных работ на деляне одного из предприятий Нижнеилимского района, на мужчину упало дерево. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Установлено, что 47-летний житель Братского района работал вальщиком в организации», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следователи установливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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