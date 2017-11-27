В Омске разыскивают черный джип, сбивший школьника на переходе
Водитель скрылся, бросив травмированного мальчика на дороге.
Водитель скрылся, бросив травмированного мальчика на дороге.
ДТП произошло сегодня около 9:05 на окраине Советского округа. В районе дома № 169 на проспекте Мира (между остановками «Микрорайон Юбилейный» и «Магазин») по направлению к Лукьяновке черный джип сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места происшествия.
Школьнику потребовалась медицинская помощь. Личность водителя пока не установлена, полиция просит откликнуться очевидцев.
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