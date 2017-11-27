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15:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске разыскивают черный джип, сбивший школьника на переходе

Водитель скрылся, бросив травмированного мальчика на дороге.

ДТП произошло сегодня около 9:05 на окраине Советского округа. В районе дома № 169 на проспекте Мира (между остановками «Микрорайон Юбилейный» и «Магазин») по направлению к Лукьяновке черный джип сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Школьнику потребовалась медицинская помощь. Личность водителя пока не установлена, полиция просит откликнуться очевидцев.

— Если вы располагаете информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, позвоните по телефонам: 79−35−04 или 02, — обращаются в пресс-службе регионального УГИБДД.

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