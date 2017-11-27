В Омске разыскивают черный джип, сбивший школьника на переходе

ДТП произошло сегодня около 9:05 на окраине Советского округа. В районе дома № 169 на проспекте Мира (между остановками «Микрорайон Юбилейный» и «Магазин») по направлению к Лукьяновке черный джип сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места происшествия.