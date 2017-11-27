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16:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество со страховкой более чем на 1 млн рублей пресекли в Ростове

Мошенничество со страховкой более чем на 1 млн рублей пресекли правоохранители в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 26-летний горожанин.

Как выяснили полицейские, молодой человек предоставил в страховую компанию ложные сведения о наступлении страхового случая с целью получения выплаты.

В настоящее время в отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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