Мошенничество со страховкой более чем на 1 млн рублей пресекли в Ростове
Мошенничество со страховкой более чем на 1 млн рублей пресекли правоохранители в донской столице.
Мошенничество со страховкой более чем на 1 млн рублей пресекли правоохранители в донской столице.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 26-летний горожанин.
Как выяснили полицейские, молодой человек предоставил в страховую компанию ложные сведения о наступлении страхового случая с целью получения выплаты.
В настоящее время в отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).
Ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.