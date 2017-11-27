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15:39 (мск), источник: РИА Новости

В Норвегии из-за столкновения с поездами погибли более 100 оленей

СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — РИА Новости, Людмила Божко. Более 100 оленей лишились жизней за последние несколько дней на севере Норвегии из-за столкновения с поездом, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

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«Это совершенно бессмысленная трагедия. Это ментальный кошмар, который мы сейчас переживаем», — сказал один из владельцев оленей Уле Хенрик Каппфьелль.

По его словам, один из оленей застрял на локомотиве и оставался на нем пока состав не остановился через некоторое время на станции. В прошлый четверг на своем скутере он попытался собрать несколько погибших оленей.
В отдельные места было так сложно проехать даже на скутере, что он был вынужден обратиться к региональному руководству железной дороги Bane NOR с просьбой ехать медленнее на отдельных участках, где могут находиться олени. Там пообещали тормозить. Однако из-за технических неполадок информация до машинистов не дошла.

В результате, в общей сложности за среду, пятницу и субботу погибли 106 оленей.

Один из документалистов Йон Эрлинг Утси, который находился в районе в связи со съемками фильма об оленях, побывал в субботу на месте и описал его как место, похожее на «кровавую бойню».

«Это был кошмар. Хуже всего было видеть тех животныx, которые не умерли сразу. Они лежали там и страдали. Кровавая бойня длиною в несколько километров. Я никогда этого не забуду», — сказал Утси. После произошедшего владельцы оленей потребовали решения проблемы и установления ограждений вокруг железнодорожных путей.

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