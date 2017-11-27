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16:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бешеный кот покусал жителя Неклиновского района

Бешеный кот покусал жителя села Гаевка Неклиновского района Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, житель села решил отвезти к ветеринару кота, который на протяжении трех дней хрипел и тяжело дышал. Кроме того, у животного наблюдалось сильное слюнотечение.

По дороге в ветлечебницу кот покусал хозяина и умер.

По итогам проведенных ветспециалистами исследований установлено, что животное болело бешенством.

В настоящее время хозяин кота проходит профилактическое лечение.

В ближайшее время на территории Гаевки планируется ввести карантин.

Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировано 24 случая заболевания животных бешенством.

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