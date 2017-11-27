Бешеный кот покусал жителя Неклиновского района
Бешеный кот покусал жителя села Гаевка Неклиновского района Ростовской области.
Бешеный кот покусал жителя села Гаевка Неклиновского района Ростовской области.
Как сообщает
По дороге в ветлечебницу кот покусал хозяина и умер.
По итогам проведенных ветспециалистами исследований установлено, что животное болело бешенством.
В настоящее время хозяин кота проходит профилактическое лечение.
В ближайшее время на территории Гаевки планируется ввести карантин.
Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировано 24 случая заболевания животных бешенством.