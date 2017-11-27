Бешеный кот покусал жителя Неклиновского района

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, житель села решил отвезти к ветеринару кота, который на протяжении трех дней хрипел и тяжело дышал. Кроме того, у животного наблюдалось сильное слюнотечение.

По дороге в ветлечебницу кот покусал хозяина и умер.

По итогам проведенных ветспециалистами исследований установлено, что животное болело бешенством.

В настоящее время хозяин кота проходит профилактическое лечение.

В ближайшее время на территории Гаевки планируется ввести карантин.