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16:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава Челнов впервые прокомментировал уголовное дело главного дорожника

(Набережные Челны, 27 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на заседании антикоррупционной комиссии исполкома глава Автограда Наиль Магдеев впервые прокомментировал результаты расследования уголовного дела бывшего директора МУП «ПАД» Фарида Киямова.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, директор МУП «ГПАД» Фарид Киямов был задержан 12 августа 2016 года. По мере расследования на главного дорожника города было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Киямову было предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенного имущества, злоупотреблении должностными полномочиями. По итогам расследования было выявлено 17 эпизодов, ущерб от которых составил 15 млн. рублей. Киямов возместил эту сумму. Но, несмотря на это, суд приговорил бывшего руководителя МУП к двум с половиной годам колонии общего режима.

Об уголовном деле Киямова в своем выступлении на заседании антикоррупционной комиссии упомянул начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по городу Набережные Челны Ильсур Мингазов.

Магдеев, комментируя «дело Киямова», отметил: «Понятно, что суд сказал свое слово, но и к исполкому остаются вопросы. В первую очередь они касаются деятельности надзорных и контролирующих структур исполкома. Надо же МУПы методом проверок держать в поле зрения! Может, не так часто надо проводить проверки. Но ежегодные проверки, балансовые комиссии, ревизия со стороны Контрольно-счетной палаты, аудит со стороны Финансового управления должны быть. Надо сделать серьезные выводы из произошедшего в МУП “ПАД”. Не надо делать вид, что ничего не произошло. Коль являемся учредителем МУПа, мы должны признать свои ошибки. По сути, мы тоже несем ответственность за произошедшее в “ПАДе”».

По словам Магдеева, надо разобраться и исключить коррупциогенные моменты в работе всех челнинских МУПов.

«Может, есть необходимость перевести на казначейское исполнение все МУПы? Это касается и наших акционерных обществ. Ринат Азгарович, это вы с ними подписываете контракты, вам и действовать, — обратился к руководителю исполкома города Ринату Абдуллину Магдеев. — Рассчитывать на высокую квалификацию и порядочность руководителя предприятия, как показывает практика, к сожалению, не стоит».

Магдеев также предложил применять к руководителям МУПов те же ограничения, которые накладываются на муниципальных служащих.

«И неважно — в прямом подчинении или в опосредованном они находятся», — отметил председатель антикоррупционной комиссии.

Глава города также потребовал от исполкома рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководителей управлений за подчиненных, которые попались на коррупции.

«Вы их принимали на работу, вам и отвечать», — резюмировал Магдеев.

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