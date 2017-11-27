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16:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Холодная вода отключена в 25 домах в Нижнем Новгороде из-за повреждений трубопровода 27 ноября

Холодная вода отключена в 25 домах в Автозаводском и Сормовском районах Нижнего Новгорода 27 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в результате повреждения трубопровода без холодного водоснабжения осталось 17 жилых домов в Автозаводском районе: девять домов по ул. Космическая,№№ 1, 3, 9, 11, 17 и ул. Мончегорская, №№ 3, 13а, 14, 14а, и ещё восемь домов по ул. Красных Партизан, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б. Ориентировочное время устранения аварии на улицах Космическая и Мончегорская — до 23:30, на ул. Красных Партизан — до 22:00.

По этой же причине холодная вода отключена в восьми жилых домах по ул. Ефремова, 13, 3, 5а, 10, 5, 7, ул. Коминтерна, 168, ул. Л. Толстого, 1 (Сормовский район). Ориентировочное время устранения — 23:00.

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