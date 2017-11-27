Холодная вода отключена в 25 домах в Нижнем Новгороде из-за повреждений трубопровода 27 ноября

Согласно информации, в результате повреждения трубопровода без холодного водоснабжения осталось 17 жилых домов в Автозаводском районе: девять домов по ул. Космическая,№№ 1, 3, 9, 11, 17 и ул. Мончегорская, №№ 3, 13а, 14, 14а, и ещё восемь домов по ул. Красных Партизан, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б. Ориентировочное время устранения аварии на улицах Космическая и Мончегорская — до 23:30, на ул. Красных Партизан — до 22:00.