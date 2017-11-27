Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
8 секретов стройности японцев
Глава спецслужб ЛНР объявил себя новым главой республики
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Миддлтон предстала в жемчугах принцессы Дианы - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Наталья Водянова удивила поклонников новым цветом волос
Армен Джигарханян официально развелся
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в батутном центре скончался 16-летний подросток

Донской следственный комитет сообщил о начале проверки по факту смерти подростка.

Во вторник, 21 ноября, 16-летний школьник скончался в батутном центре (Ворошиловский район), куда пришел вместе с одноклассниками. По предварительным данным, у юноши были проблемы с сердцем.

— Пока идет доследственная проверка, выводы делать рано, — пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, в Морозовске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Хозяйку батута подозревают в оказании некачественных услуг — ребенок, который катался на аттракционе сломал ногу. Специалисты пришли к выводу, что произошел не несчастный случай, а виной всему стала безалаберность владельца аттракциона — горка была плохо надута, образовалась складка, в которую по роковому стечению обстоятельств и попала нога мальчика.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Справочник абитуриента
20 млн россиян поучаствовали в «Черной пятнице»
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
Эксперты составили рейтинг самых «трезвых» регионов России
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь