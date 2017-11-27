В Ростове-на-Дону в батутном центре скончался 16-летний подросток

Во вторник, 21 ноября, 16-летний школьник скончался в батутном центре (Ворошиловский район), куда пришел вместе с одноклассниками. По предварительным данным, у юноши были проблемы с сердцем.

Напомним, в Морозовске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Хозяйку батута подозревают в оказании некачественных услуг — ребенок, который катался на аттракционе сломал ногу. Специалисты пришли к выводу, что произошел не несчастный случай, а виной всему стала безалаберность владельца аттракциона — горка была плохо надута, образовалась складка, в которую по роковому стечению обстоятельств и попала нога мальчика.