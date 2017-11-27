В Калининграде будут судить трех бывших сотрудников Госавтоинспекции

Источник: Комсомольская правда

В декабре прошлого года в поселке Матросово Гурьевского района водитель «Фольксвагена Эос» напоролся на патруль Госавтоинспекции в лице 30-летнего и 39-летнего лейтенантов полиции. Экспресс-тест показал, что в крови автолюбителя содержится наркотик. С этого момента начинается самое интересное.

Младшие офицеры намекнули, что за 20 тысяч рублей готовы отпустить водителя с миром. Но у того при себе не было достаточной суммы, и он предложил занести деньги через недельку, передав их через знакомого автоинспектора, на что блюстители дорожного порядка согласились.