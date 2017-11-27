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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде будут судить трех бывших сотрудников Госавтоинспекции

Блюстители дорожного порядка за 20 тысяч рублей согласились отпустить водителя с наркотиком в крови.

Источник: Комсомольская правда

В декабре прошлого года в поселке Матросово Гурьевского района водитель «Фольксвагена Эос» напоролся на патруль Госавтоинспекции в лице 30-летнего и 39-летнего лейтенантов полиции. Экспресс-тест показал, что в крови автолюбителя содержится наркотик. С этого момента начинается самое интересное.

Младшие офицеры намекнули, что за 20 тысяч рублей готовы отпустить водителя с миром. Но у того при себе не было достаточной суммы, и он предложил занести деньги через недельку, передав их через знакомого автоинспектора, на что блюстители дорожного порядка согласились.

Автомобилист «настучал» в региональное управление ФСБ, и посредник — 34-летний «старлей» был задержан в момент передачи купюр. Дальше все пошло по схеме: после служебной проверки уволенной из органов троицей занялось региональное Управление СКР. И хотя обвиняемые вину признали лишь частично, улик было столько, что уголовное дело о взятке уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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