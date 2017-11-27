Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Спорт не помогает женщинам похудеть
Собянин заявил о 15 млн «лишних» россиян, живущих не в столице
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Миддлтон приехала к Елизавете II в ожерелье Леди Ди
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Наталья Водянова удивила поклонников новым цветом волос
Армен Джигарханян официально развелся
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8День благодарения
16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже будут судить водителя «Ауди», насмерть сбившего пешехода

Владелец иномарки несся в сумерках на скорости более 136 км/ч.

Следователи передали в суд уголовное дело против 31-летнего воронежца, сбившего насмерть человека в начале осени.

Авария произошла 10 сентября около девяти вечера в Рамонском районе на подъезде к Воронежу. Водитель «Ауди-А4» несся в сумерках на бешеной скорости — более 138,6 км/час. В итоге на 1 км федеральной трассы А-134 сбил 61-летнего жителя Москвы, переходящего дорогу. От полученных травм пешеход скончался.

Эксперты признали автомобиль технически исправным. И сделали вывод, что водитель нарушил ПДД, выбрав скорость, при которой не в состоянии был оперативно ее снизить, обнаружив препятствие. Обвиняемый признал вину. Теперь его ждет суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Справочник абитуриента
20 млн россиян поучаствовали в «Черной пятнице»
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь