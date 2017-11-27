В Воронеже будут судить водителя «Ауди», насмерть сбившего пешехода

Следователи передали в суд уголовное дело против 31-летнего воронежца, сбившего насмерть человека в начале осени.

Авария произошла 10 сентября около девяти вечера в Рамонском районе на подъезде к Воронежу. Водитель «Ауди-А4» несся в сумерках на бешеной скорости — более 138,6 км/час. В итоге на 1 км федеральной трассы А-134 сбил 61-летнего жителя Москвы, переходящего дорогу. От полученных травм пешеход скончался.