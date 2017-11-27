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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Отряд «Лиза Алерт» собирает волонтеров для ночных поисков в Колывани

В поселке под Новосибирском пропал подросток.

15-летний Максим Логинов ушел из дома в поселке Колывань 26 ноября. С тех пор о нем ничего неизвестно. Поиском пропавшего занимается «Лиза Алерт». На странице отряда в соцсети опубликовано объявление о сборе добровольцев на ночные выездные поиски в поселке. О времени и месте сбора организаторы поисков обещают сообщить позже. Также там размещена ориентировка и фотография пропавшего.

— Приметы: рост 174 см, парень худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: Куртка темно-синяя с капюшоном, брюки темно-синие, серая шапка с надписью, чёрные кроссовки с белыми полосками. С собой: Сумка-рюкзак, — сообщается в паблике отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Всех, кто что-либо знает о месте, где находится Логинов, просят сообщить по телефону: 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный по России).

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