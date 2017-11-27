Отряд «Лиза Алерт» собирает волонтеров для ночных поисков в Колывани
В поселке под Новосибирском пропал подросток.
В поселке под Новосибирском пропал подросток.
15-летний Максим Логинов ушел из дома в поселке Колывань 26 ноября. С тех пор о нем ничего неизвестно. Поиском пропавшего занимается «Лиза Алерт». На странице отряда в соцсети опубликовано объявление о сборе добровольцев на ночные выездные поиски в поселке. О времени и месте сбора организаторы поисков обещают сообщить позже. Также там размещена ориентировка и фотография пропавшего.
— Приметы: рост 174 см, парень худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: Куртка
Всех, кто