Отряд «Лиза Алерт» собирает волонтеров для ночных поисков в Колывани

15-летний Максим Логинов ушел из дома в поселке Колывань 26 ноября. С тех пор о нем ничего неизвестно. Поиском пропавшего занимается «Лиза Алерт». На странице отряда в соцсети опубликовано объявление о сборе добровольцев на ночные выездные поиски в поселке. О времени и месте сбора организаторы поисков обещают сообщить позже. Также там размещена ориентировка и фотография пропавшего.