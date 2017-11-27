Под Волгоградом бухгалтеры психинтерната крали деньги умерших пациентов
Прокуратура Волгоградской области подала в суд иск с требованием взыскать с осужденных мошенниц украденные деньги.
Прокуратура Волгоградской области подала в суд иск с требованием взыскать с осужденных мошенниц украденные деньги.
Речь идет о бывшем главбухе Ирине Бобковой и ее помощнице — бухгалтере Наталье Рубан, которые развернули в «Котовском психоневрологическом интернате» целую мошенническую схему. Они находили подставных лиц — якобы родственников умерших пациентов и перечисляли на счета «лженаследников» деньги, оставшиеся после смерти получателей социальных услуг. А потом забирали суммы себе. С июня 2013 по апрель 2014 по этой схеме они заработали больше 7 миллионов рублей.
Их осудили: Бобковой дали 5 лет колонии, Рубан — 3 года 8 месяцев условного срока. Но денег с них по суду взыскали только 2,4 миллиона. Поэтому прокуратура потребовала, чтобы похищенные еще 4,7 миллионов рублей взыскали с них в солидарном порядке. Суд требования удовлетворил. Прокуратура области уже взяла данное исполнение решения на контроль.