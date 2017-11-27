Под Волгоградом бухгалтеры психинтерната крали деньги умерших пациентов

Речь идет о бывшем главбухе Ирине Бобковой и ее помощнице — бухгалтере Наталье Рубан, которые развернули в «Котовском психоневрологическом интернате» целую мошенническую схему. Они находили подставных лиц — якобы родственников умерших пациентов и перечисляли на счета «лженаследников» деньги, оставшиеся после смерти получателей социальных услуг. А потом забирали суммы себе. С июня 2013 по апрель 2014 по этой схеме они заработали больше 7 миллионов рублей.