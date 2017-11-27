С эстакадного моста в Калининграде упал молодой мужчина
В Калининграде с эстакадного моста в реку упал мужчина. Как сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте», инцидент произошел в районе набережной Ветеранов в субботу, 25 ноября.
В Калининграде с эстакадного моста в реку упал мужчина. Как сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте», инцидент произошел в районе набережной Ветеранов в субботу, 25 ноября.
— В Центр обработки вызовов системы — 112 за помощью обратился очевидец происшествия. Со слов заявителя, молодой мужчина случайно упал в воду, в результате получил переохлаждение организма, — сообщили в системе «112».
Очевидцы самостоятельно извлекли пострадавшего из воды, он находился в сознании и ему срочно требовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.