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16:51 (мск), источник: Комсомольская правда

С эстакадного моста в Калининграде упал молодой мужчина

В Калининграде с эстакадного моста в реку упал мужчина. Как сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте», инцидент произошел в районе набережной Ветеранов в субботу, 25 ноября.

— В Центр обработки вызовов системы — 112 за помощью обратился очевидец происшествия. Со слов заявителя, молодой мужчина случайно упал в воду, в результате получил переохлаждение организма, — сообщили в системе «112».

Очевидцы самостоятельно извлекли пострадавшего из воды, он находился в сознании и ему срочно требовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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