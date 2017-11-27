Полиция задержала казанца, который обманул банк на 200 тысяч рублей

Представитель службы безопасности банка, который находится в Ново-Савиновском районе, обратился в полицию. Он рассказал, что молодой человек пришел в отделение банка с заявлением на получение кредита. Оформил документы, но не выполнил обязательства. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей.