Полиция задержала казанца, который обманул банк на 200 тысяч рублей

Представитель службы безопасности банка, который находится в Ново-Савиновском районе, обратился в полицию. Он рассказал, что молодой человек пришел в отделение банка с заявлением на получение кредита. Оформил документы, но не выполнил обязательства. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей.
Полицейские задержали 20-летнего жителя республики. Для получения кредита он использовал чужие паспортные данные и указал ложные сведения о доходах. Парень свою вину признал.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», с обвиняемого взяли подписку о невыезде.