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17:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция задержала казанца, который обманул банк на 200 тысяч рублей

(Казань, 27 ноября, «Татар-информ»). Полиция задержала казанца, подозреваемого в кредитном мошенничестве. Сумма причиненного материального ущерба составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба казанской полиции.

Представитель службы безопасности банка, который находится в Ново-Савиновском районе, обратился в полицию. Он рассказал, что молодой человек пришел в отделение банка с заявлением на получение кредита. Оформил документы, но не выполнил обязательства. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали 20-летнего жителя республики. Для получения кредита он использовал чужие паспортные данные и указал ложные сведения о доходах. Парень свою вину признал.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», с обвиняемого взяли подписку о невыезде.

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