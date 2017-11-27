В Краснодаре продолжают искать Олега Сухова
Сухов Олег Витальевич 16 августа 2017 года вышел из дома по улице Бургасской и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Сухов Олег Витальевич 16 августа 2017 года вышел из дома по улице Бургасской и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
— Приметы: на вид 50 лет; худощавого телосложения; фигура сутулая; рост 160 см; лицо овальное, бледное; брови дугообразные; европейский тип лица; глаза серые; нос прямой; волосы
В случае получения
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани раскрыли убийство беременной любовницы 17-летней давности. Обвиняемый сейчас отбывает наказание за убийство еще одной женщины.