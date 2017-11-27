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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжают искать Олега Сухова

Сухов Олег Витальевич 16 августа 2017 года вышел из дома по улице Бургасской и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

— Приметы: на вид 50 лет; худощавого телосложения; фигура сутулая; рост 160 см; лицо овальное, бледное; брови дугообразные; европейский тип лица; глаза серые; нос прямой; волосы темно-русые, имеется лобная залысина; размер обуви 39, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару. — Был одет: светлая рубашка, темные штаны, темные шлепки.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении данного гражданина, правоохранители просят незамедлительно сообщить в отдел полиции или по телефонам: 8 (861) 255−78−88, 02.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани раскрыли убийство беременной любовницы 17-летней давности. Обвиняемый сейчас отбывает наказание за убийство еще одной женщины.

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