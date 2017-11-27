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17:56 (мск), источник: Volga News

По факту отравления угарным газом семьи в Самаре начата доследственная проверка

В понедельник, 27 ноября, Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по факту поступления в больницы с отравлением троих взрослых и двоих детей из квартиры в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, около полуночи 27 ноября в квартире на ул. Мориса Тореза потребовалась помощь пятилетнему ребенку и недельному младенцу, а также троим взрослым: 70-летней и 29-летней женщинам и 33-летнему мужчине. Предположительно они отравились угарным газом.

На место происшествия вызвали «скорую». Прибывшие медики городской службы «03» оказали пострадавшим помощь на месте и увезли малышей в детское лечебное учреждение, а взрослых — в другой стационар.

«Следственная группа выехала на место происшествия, в ближайшее время будут назначены все необходимые исследования, с целью определения причины и степени отравления пострадавших, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — По предварительным данным, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые уже выписаны из больницы, остальные проведут в медицинском учреждении не более двух дней».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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