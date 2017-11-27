Двух 90-летних бабушек обокрали на 350 тысяч рублей в Нижнем Новгороде

Нижегородские полицейские разыскивают мошенников, которые обманывают пенсионерок. Два аналогичных преступления произошли на минувшей неделе.

Бабушкам сообщали, что их родственники попали в ДТП с жертвами.

Первый случай произошел в Нижегородском районе 21 ноября. Неизвестный, позвонил по телефону и представился внуком 90-летней потерпевшей. Он заявил, что попал в аварию со смертельным исходом и попросил у родственницы 100 тысяч рублей для урегулирования вопроса. Обманутая пенсионерка передала деньги злоумышленнику, встретившись с ним на площади Максима Горького.

Второй случай зафиксирован в Автозаводском районе 24 ноября. Злоумышленник во время звонка на городской телефон пенсионерки сообщил, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие. За помощь в освобождении от ответственности мошенник потребовал денежные средства в размере 250 тысяч рублей. Бабушка, не задумываясь, отдала деньги неизвестному мужчине.