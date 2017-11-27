Двух 90-летних бабушек обокрали на 350 тысяч рублей в Нижнем Новгороде
Мошенники сообщили пенсионеркам, что их родственники попали в беду.
Мошенники сообщили пенсионеркам, что их родственники попали в беду.
Нижегородские полицейские разыскивают мошенников, которые обманывают пенсионерок. Два аналогичных преступления произошли на минувшей неделе.
Бабушкам сообщали, что их родственники попали в ДТП с жертвами.
Первый случай произошел в Нижегородском районе 21 ноября. Неизвестный, позвонил по телефону и представился внуком 90-летней потерпевшей. Он заявил, что попал в аварию со смертельным исходом и попросил у родственницы 100 тысяч рублей для урегулирования вопроса. Обманутая пенсионерка передала деньги злоумышленнику, встретившись с ним на площади Максима Горького.
Второй случай зафиксирован в Автозаводском районе 24 ноября. Злоумышленник во время звонка на городской телефон пенсионерки сообщил, что ее сын совершил
Возбуждены уголовные дела, полиция разыскивает преступников.