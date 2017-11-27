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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель без прав врезался в микроавтобус, который стоял на светофоре

Ночью 26 ноября на бульваре Ленинского комсомола случилась авария. Автомобиль «Сузуки» врезался в микроавтобус «Фольксваген», который стоял на красный свет светофора.

Источник: Комсомольская правда

У водителя «Сузуки» никогда не было прав и он был пъяным. Пассажир, который ехал на переднем сидении, тоже был нетрезв.

— Перед ДТП нарушитель отмечал крестины дочери. После этого решил отвезти дядю своей жены домой на проспект Строителей, — рассказали в ГАИ Гродненского облисполк. — После аварии нарушитель попросил второго водителя разобраться без ГАИ, но тот не согласился.

В крови водителя количество алкоголя было в пять раз выше нормы. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажир в больнице.

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