Пьяный водитель без прав врезался в микроавтобус, который стоял на светофоре
Ночью 26 ноября на бульваре Ленинского комсомола случилась авария. Автомобиль «Сузуки» врезался в микроавтобус «Фольксваген», который стоял на красный свет светофора.
Ночью 26 ноября на бульваре Ленинского комсомола случилась авария. Автомобиль «Сузуки» врезался в микроавтобус «Фольксваген», который стоял на красный свет светофора.
У водителя «Сузуки» никогда не было прав и он был пъяным. Пассажир, который ехал на переднем сидении, тоже был нетрезв.
— Перед ДТП нарушитель отмечал крестины дочери. После этого решил отвезти дядю своей жены домой на проспект Строителей, — рассказали в ГАИ Гродненского облисполк. — После аварии нарушитель попросил второго водителя разобраться без ГАИ, но тот не согласился.
В крови водителя количество алкоголя было в пять раз выше нормы. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажир в больнице.