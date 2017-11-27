Контролеры из Бобруйска три года брали у водителей взятки и не проводили проверки

Источник: Комсомольская правда

Схема действовала так: один или несколько контролеров постоянно дежурили в здании бобруйского автовокзала и контролировали прибытие автобусов. С водителей, которые отправлялись в рейс, они брали деньги, а за это не проводили проверку в автобусе перед отправкой. То есть не фиксировали, сколько в салоне пассажиров, у всех ли оплачен проезд и багаж — вместо этого ставили липовую отметку в билетно-учетные листки кондукторов. Шоферам это позволяло брать пассажиров по ходу маршрута, а деньги за поездку забирать себе.

Чтобы показать, что работа все-таки ведется, контролеры вносили фиктивные сведения и в наряды о ежедневно проведенных проверках — эти документы потом предоставляли в отдел контроля пассажирского транспорта. За свою «работу» обвиняемые получали премию и от руководства. Взятки контролеры делили поровну на всех.

— Всего с января 2014 года по февраль 2017-го они получили 20 тысяч рублей от 114 водителей и кондукторов. А в качестве премий за работу заработали больше трех тысяч рублей, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Водителей, которые давали взятки, контролеры предупреждали, на каком участке пути работают другие ревизоры. А тем шоферам, которые отказывались платить таксу, контролеры устраивали тщательную проверку, все-таки находили нарушения и привлекали к ответственности.

Сейчас контролеры задержаны, на их недвижимость, автомобили и деньги наложен арест. Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, получение взятки группой лиц и злоупотребление служебными полномочиями.