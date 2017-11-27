Движение по Большой Дмитровке в Москве полностью перекрыли из-за пожара
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Движение в центре Москвы на улице Дмитровка перекрыли днем в понедельник
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Движение в центре Москвы на улице Дмитровка перекрыли днем в понедельник
Как информирует московский главк МЧС, возгорание произошло в доме на площади 10 квадратных метров
«Центр организации дорожного движения правительства Москвы информирует водителей, что в связи с пожаром в доме 32 движение по улице Большая Дмитровка от Козицкого переулка до Страстного бульвара полностью перекрыто для движения транспорта. На месте работают экстренные службы», — передает ЦОДД.
Водителям рекомендуется объезжать участок перекрытой улицы по Тверской и Неглинной. Как информируют в ЦОДД, на улицах, прилегающих к перекрытому участку, возможны осложнения движения.