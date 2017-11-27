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17:43 (мск), источник: Новая Кубань

Туристы из Краснодара «застряли» на Бали

Извержение вулкана Агунг на севере острова считается неизбежным.

Краснодар. 27 нояб. — Новая Кубань. Согласно британскому изданию BBC, в Индонезии на Бали высота столбов дыма и пепла достигает трех с половиной километров. Вулкан Агунг, расположенный на севере острова и заснувший в октябре этого года, снова просыпается. Его извержение считается вопросом времени. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии уже повысило уровень опасности до максимального, увеличив зону эвакуации до 10 км.

Как сообщает Independent, десятки тысяч туристов не могут покинуть Бали. Аэропорт в Денпасаре закрыт с утра понедельника: более 445 рейсов отменены. Однако власти Индонезии заранее знали о возможной активности вулкана Агунг и сообщили, что полностью готовы к эвакуации всех людей, находящихся в опасной зоне. Они уже переместили 40 тысяч человек и всем местным жителям раздали маски для защиты от пыли и пепла.

По данным Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ, на Бали находятся около 300 российских туристов, большинство из которых отдыхают на юге острова. В департаменте Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) сообщили, что доставят путешественников из России на другие острова с помощью паромов.

Как стало известно корреспонденту «Новой Кубани», среди российских туристов присутствуют жители Краснодара, отдыхающие в Денпасаре. По их информации, на данный момент аэропорт закрыт на неопределенный срок. Пока неясно, что предпримет администрация отеля в отношении гостей в случае отмены рейса. Власти Индонезии постоянно оповещают местных жителей и туристов об активности вулкана на острове, предупреждая, что «основной Армагеддон придется на среду».

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