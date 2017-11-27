Мужчина, потерявший память, ищет своих родственников в Новокуйбышевске
Прошел практически год, как мужчина живет в одном из медучреждений города. Но никто из его родных так и не объявился.
Прошел практически год, как мужчина живет в одном из медучреждений города. Но никто из его родных так и не объявился.
Полиция города Новокуйбышевск и
Во время беседы с правоохранителями мужчина смог назвать лишь свое имя. По словам мужчины, его зовут Максим. Также он добавил, что в Чапаевск приехал на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у него не было.
Все это время от родственников неизвестного мужчины не было и весточки. Сейчас информация о Максиме распространилась по всем соцсетям. И уже появились первые результаты. По словам пользователей, мужчину действительно зовут Максим. У него есть брат Федор. Один из комментаторов утверждает, что Максим проживал в Новосемейкино, другой комментатор говорит, что мужчина жил на улице