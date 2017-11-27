Мужчина, потерявший память, ищет своих родственников в Новокуйбышевске

Источник: Pro Город Самара

Полиция города Новокуйбышевск и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» помочь в поисках родственников неизвестного мужчины, который 11 февраля этого года был доставлен в одно из медучреждений Чапаевска. В руки медиков мужчину передал водитель маршрутного автобуса. Автомобилист сообщил врачам, мол, что пассажир продолжительное время ездил в автобусе по городу, с трудом шёл на контакт и не мог объяснить, куда ему нужно добраться. Он сообщил об этом в полицию.

Во время беседы с правоохранителями мужчина смог назвать лишь свое имя. По словам мужчины, его зовут Максим. Также он добавил, что в Чапаевск приехал на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у него не было.