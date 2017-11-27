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17:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Мужчина, потерявший память, ищет своих родственников в Новокуйбышевске

Прошел практически год, как мужчина живет в одном из медучреждений города. Но никто из его родных так и не объявился.

Источник: Pro Город Самара

Полиция города Новокуйбышевск и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» помочь в поисках родственников неизвестного мужчины, который 11 февраля этого года был доставлен в одно из медучреждений Чапаевска. В руки медиков мужчину передал водитель маршрутного автобуса. Автомобилист сообщил врачам, мол, что пассажир продолжительное время ездил в автобусе по городу, с трудом шёл на контакт и не мог объяснить, куда ему нужно добраться. Он сообщил об этом в полицию.

Во время беседы с правоохранителями мужчина смог назвать лишь свое имя. По словам мужчины, его зовут Максим. Также он добавил, что в Чапаевск приехал на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у него не было.

Все это время от родственников неизвестного мужчины не было и весточки. Сейчас информация о Максиме распространилась по всем соцсетям. И уже появились первые результаты. По словам пользователей, мужчину действительно зовут Максим. У него есть брат Федор. Один из комментаторов утверждает, что Максим проживал в Новосемейкино, другой комментатор говорит, что мужчина жил на улице Средне-Садовой. Сейчас эта информация проверяется волонтерами.

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