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17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе ограбили бизнесмена

Правоохранители быстро задержали злоумышленника благодаря показанием свидетеля.

Накануне вечером в Симферополе напали на бизнесмена и отобрали у него деньги.

В дежурную часть отдела полиции города обратился местный житель на глазах которого неизвестный ударил сзади по голове мужчину, вырвал у него из рук полиэтиленовый пакет с крупной суммой денег — сел в машину и уехал.

Потерпевшим оказался 56-летний симферополец, который занимается коммерцией на одном из рынков столицы.

Оперативники быстро разыскали подозреваемых — ими оказались 33-летний житель Первомайского района и его приятель — ранее судимый за имущественные преступления 37-летний бахчисарайец.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ — разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере.

— Согласно действующему законодательству, подозреваемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет, — сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

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