В Симферополе ограбили бизнесмена
Правоохранители быстро задержали злоумышленника благодаря показанием свидетеля.
Правоохранители быстро задержали злоумышленника благодаря показанием свидетеля.
Накануне вечером в Симферополе напали на бизнесмена и отобрали у него деньги.
В дежурную часть отдела полиции города обратился местный житель на глазах которого неизвестный ударил сзади по голове мужчину, вырвал у него из рук полиэтиленовый пакет с крупной суммой денег — сел в машину и уехал.
Потерпевшим оказался 56-летний симферополец, который занимается коммерцией на одном из рынков столицы.
Оперативники быстро разыскали подозреваемых — ими оказались 33-летний житель Первомайского района и его приятель — ранее судимый за имущественные преступления 37-летний бахчисарайец.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ — разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере.
— Согласно действующему законодательству, подозреваемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет, — сообщает