Массовая драка в центре Кишинева: дебоширы задержаны
КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Скандал, завершившийся массовой дракой, произошел на Аллее классиков в центральном парке «Штефана чел Маре» в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Скандал, завершившийся массовой дракой, произошел на Аллее классиков в центральном парке «Штефана чел Маре» в Кишиневе.
Силами решили померяться шесть человек, которых успокаивать пришлось всего двум карабинерам, которые проходили мимо. Сержанта Сергея Цуркану и служащего Геннадия Праля на помощь позвала женщина. Оба отправились на место конфликта, где попытались разнять «боксеров».
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Драку удалось прекратить, лишь задержав всех шестерых. Их доставили в Инспекторат полиции Буюкан.
Совершенное зачинщиком драки попадает под действия части 1 статьи 349 УК РМ, что может обернуться для него штрафом в 300−1000 условных единиц,