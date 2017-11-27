Массовая драка в центре Кишинева: дебоширы задержаны

Источник: Sputnik.md

Силами решили померяться шесть человек, которых успокаивать пришлось всего двум карабинерам, которые проходили мимо. Сержанта Сергея Цуркану и служащего Геннадия Праля на помощь позвала женщина. Оба отправились на место конфликта, где попытались разнять «боксеров».

В какой-то момент один из хулиганов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросился на карабинеров и даже порвал одному из них форму.

Драку удалось прекратить, лишь задержав всех шестерых. Их доставили в Инспекторат полиции Буюкан.