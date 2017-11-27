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18:37 (мск), источник: Sputnik.md

Массовая драка в центре Кишинева: дебоширы задержаны

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Скандал, завершившийся массовой дракой, произошел на Аллее классиков в центральном парке «Штефана чел Маре» в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

Силами решили померяться шесть человек, которых успокаивать пришлось всего двум карабинерам, которые проходили мимо. Сержанта Сергея Цуркану и служащего Геннадия Праля на помощь позвала женщина. Оба отправились на место конфликта, где попытались разнять «боксеров».

В какой-то момент один из хулиганов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросился на карабинеров и даже порвал одному из них форму.

Драку удалось прекратить, лишь задержав всех шестерых. Их доставили в Инспекторат полиции Буюкан.

Совершенное зачинщиком драки попадает под действия части 1 статьи 349 УК РМ, что может обернуться для него штрафом в 300−1000 условных единиц, общественно-полезными работами до 180 часов или лишением свободы на срок до 5 лет.

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