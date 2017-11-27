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17:51 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сечин против Улюкаева: чем различаются показания

Слово главы «Роснефти» против слова экс-министра: вот к чему фактически свелся судебный процесс по делу бывшего главы минэкономразвития, обвиняемого в получении взятки. Русская служба Би-би-си разобрала, чем отличаются их версии.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Замоскворецком суде Москвы Алексей Улюкаев впервые рассказал свою версию того, как развивались события осенью 2016 года.

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Допросить Сечина, вручившего министру сумку с деньгами, до сих пор не удалось — он в четвертый раз не явился в суд. Его показания не оглашались, но с их содержанием ранее ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Встреча на Гоа

На встрече в октябре 2016 года, утверждает обвинение, Улюкаев попросил у Сечина взятку. Это случилось в ходе саммита БРИКС на Гоа, куда приехали руководители российских госкомпаний и члены правительства. К этому моменту сделка по приватизации «Башнефти» уже была закрыта.

Свидетели обвинения, допрошенные в суде, сказали, что видели, как Сечин и Улюкаев встречались, но не слышали содержания разговора. О теме их беседы известно только из показаний экс-министра на суде и допроса главы «Роснефти».

УлюкаевСечин
Улюкаев рассказывает, что на саммите он увидел, как Сечин играет на бильярде с главой ВТБ Андреем Костиным, и решил подойти к ним. «К Сечину и Костину подходили разные люди, я тоже решил подойти», - заявил Улюкаев на суде.
Разговор состоялся «в дневное время» в здании отеля, следует из показаний Сечина на допросе, с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си. Ни Костина, ни бильярда глава «Роснефти" не упоминал.
По версии экс-министра, на саммите они перекинулись шутливыми репликами, в том числе, о приватизации «Башнефти». Но никакого разговора о вознаграждении или деньгах они не вели.
Глава «Роснефти» утверждал, будто бы министр «попросил каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение» по сделке, в ходе которой госпакет акций «Башнефти» купила «Роснефть», «путем выплаты так называемой премии».
«Сечин отметил, что мы очень хорошо поработали с подготовкой этой сделки. Он покрутил «дырочку» в пиджаке, намекая на представление к награде. Он сказал: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал», - так Улюкаев на суде описал диалог.
«Улюкаев А.В. жестом в виде двух пальцев показал размер требуемого им вознаграждения, уточнив устно, что данный жест соответствует 2 млн долларов США, - рассказал Сечин на допросе. - Об указанном предложении Улюкаева А.В. я пообещал подумать».
Улюкаев затруднился ответить, мог ли кто-то слышать этот разговор. «Зал большой, в нем было около 30 человек, стоял шум». Вряд ли весь разговор слышал и присуствовавший Костин, сказал Улюкаев.
По словам Сечина, факт разговора, но не его содержание, могут подтвердить сопровождавшие его сотрудники службы безопасности «Роснефти».

Телефонный разговор перед встречей в «Роснефти

Улюкаева задержали вечером 14 ноября, после встречи с Сечиным в офисе «Роснефти». Утром они договаривались по телефону об этом визите, но версии Сечина и Улюкаева о том, кто кого пригласил, расходятся. Из расшифровок разговоров, зачитанных в суде, следовало, что именно Сечин уговаривал Улюкаева «подъехать посмотреть компанию».

УлюкаевСечин
Улюкаев говорил, что Сечин позвонил ему и настойчиво предлагал посмотреть на «Роснефть» 14 ноября. «Когда он звал меня в офис «Роснефти», то обещал мне показать центральное диспетчерское управление - место которое не каждому доводится увидеть», - говорил Улюкаев.
В описании Сечина утро оперативного эксперимента выглядело так: 14 ноября около полудня Улюкаев сам позвонил ему и попросил о встрече. Этот звонок глава госкомпании воспринял как «повторное требование взятки», следует из материалов допроса. Свидетелем этого звонка был глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, который сидел в кабинете.
«Сечин был настойчив и просил приехать сегодня в компанию «Роснефть». Час, который он называл, был неудобен. В конце концов я согласился», - вспоминал на суде Улюкаев.
Сечин также сообщил, что министр, узнав о его отъезде 15 ноября в командировку, не захотел переносить встречу и предложил увидеться в офисе «Роснефти» в тот же день.

Встреча в «Роснефти»

Улюкаев и Сечин встретились около пяти вечера, у личного подъезда главы компании. На руководителе «Роснефти» была записывающая аппаратура. Расшифровка этой беседы есть в деле и была озвучена в суде, однако ее трактовки у топ-менеджера и экс-министра различаются.

УлюкаевСечин
Экс-глава минэкономразвития сказал в суде, что слова Сечина «приношу извинения, что затянули выполнение поручения", он не воспринимал как относящиеся к взятке. В руководящих кругах слово «поручение" воспринимается не иначе как поручение президента, пояснил Улюкаев. Он уточнил, что лично давать Сечину какие-либо поручения не мог.
«Приношу извинения, что затянули выполнение поручения. Можешь считать, что задание выполнено», - заявил Сечин Улюкаеву, показывая на сумку. Таким образом, говорил глава «Роснефти» следователям, он дал понять министру, что «деньги передаются и собирались в «Роснефти» исключительно по просьбе и в интересах» Улюкаева.
Беседа продолжилась фразой Сечина «объем собрали". Эти слова Улюкаев воспринял как информацию о том, что «Роснефть" собрала необходимые для приватизации компании 10 млрд рублей.
Сечин заявил на допросе, что словами «объем собрали» он обозначил «взятку в виде денежных средств, находившихся в сумке».
Сечин при встрече отвел Улюкаева в сторону вместо того, чтобы пройти в подъезд, и показал сумку, говорил экс-министр в суде. Глава «Роснефти" на ходу передал ему ключ, «сопровождая какими-то словами".Улюкаев помнил, что на Гоа Сечин обещал его угостить вином, «которого он еще не пробовал", поэтому предположил, что именно оно и находится в сумке, и вопроса о содержимом не задал. Открывать саквояж Улюкаев не стал, потому что он был закрыт на ключ.
Улюкаев, утверждал глава «Роснефти» на допросе, «никаких вопросов» не задавал и «удивления относительно получения тяжелой сумки с деньгами не высказывал». «О содержимом сумки и необходимости ключа к ней не интересовался, что однозначно указывало на его полную осведомленность о цели визита в «Роснефть» и содержимом сумки», - описывал получение саквояжа Сечин.
Согласно воспоминаниям экс-главы минэкономразвития, дальнейшая беседа получилась скомканной: «Только мы начали обсуждать приватизационную сторону работы, Сечин начал завершать встречу".
Сечин отметил, что после передачи денег они около 15 минут пили чай наедине, беседа не была связана с разговором на парковке: они обсуждали перспективы развития нефтяной отрасли.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса «Роснефти » в Москве. Следственный комитет России утвержда л, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. Н а руках экс-министр а обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

П о версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье п олучение взятки должностным лицом в особо крупном размер е. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ину бывший министр не признает.

Сергей Горяшко. Елизавета Фохт.

Русская служба Би-би-си.

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