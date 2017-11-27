За неделю в Воронеже упало 316 деревьев

За прошедшую неделю в единую диспетчерскую службу поступило более 15 тысяч обращений от жителей Воронежа из-за превратностей погоды. Об этом 27 ноября на планерке в мэрии сообщил руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук. Всего было совершено 260 выездов специалистов службы спасения.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями на прошлой неделе было зафиксировано 316 заявок по упавшим деревьям. В первую очередь, они убирались с автомобилей, проезжих частей, а также козырьков подъездов. В настоящее время работа их по устранению продолжается, — отметил Сергей Иларионович.