За неделю в Воронеже упало 316 деревьев
Они падали на автомобили, дороги и козырьки подъездов.
Они падали на автомобили, дороги и козырьки подъездов.
За прошедшую неделю в единую диспетчерскую службу поступило более 15 тысяч обращений от жителей Воронежа
— В связи с неблагоприятными погодными условиями на прошлой неделе было зафиксировано 316 заявок по упавшим деревьям. В первую очередь, они убирались с автомобилей, проезжих частей, а также козырьков подъездов. В настоящее время работа их по устранению продолжается, — отметил Сергей Иларионович.