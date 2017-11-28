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08:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановском районе автомобиль «Лада» сбил косулю

Животное перебегало дорогу.

Автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 57-летнего жителя Москвы сбил косулю на автотрассе Р-298 Курск — Саратов в понедельник, 27 ноября. Авария произошла в 11:28 в районе села Красовка. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дежурный «системы-112» Петр Рогожин.

Водитель ехал в сторону Воронежа. Животное перебегало дорогу. В результате ДТП косуля погибла.

Это не первый случай ДТП с животными. Автомобиль ВАЗ врезался в лосиху на участке трассы Павловск — Калач — Петропавловка 15 ноября. Животное погибло.

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