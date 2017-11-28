В Грибановском районе автомобиль «Лада» сбил косулю

Автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 57-летнего жителя Москвы сбил косулю на автотрассе Р-298 Курск — Саратов в понедельник, 27 ноября. Авария произошла в 11:28 в районе села Красовка. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дежурный «системы-112» Петр Рогожин.