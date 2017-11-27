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18:01 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте раскрыта подпольная сеть «Хизб-ут Тахрир»

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут Тахрир», действовавшую в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

«Оперативниками раскрыта подпольная сеть религиозно-экстремистской организации (РЭО) “Хизб-ут Тахрир”. По данному факту сейчас проводятся следственные мероприятия. Все активные участники задержаны и содержатся под стражей. Эта организация запрещена на территории Узбекистана, России и ряда других стран», — сообщил начальник Главного управления внутренних дел столицы Баходир Курбанов.

По данным собственного источника Sputnik в правоохранительных органах, задержания членов РЭО прошли на прошлой неделе.

Также оперативники продолжают поиск Гузал Тохтаходжаевой, обвиняемой в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Гузал Тохтаходжаева разыскивается правоохранительными органами с 2009 года за участие в деятельности “Хизб-ут Тахрир”. Она скрывалась у сторонников данной организации», — отметил Курбанов.

По словам заместителя начальника ГУВД, начальника Следственного управления Дониёра Ташходжаева, разыскиваемая женщина является рядовым участником организации, ей предъявлено заочное обвинение.

Правоохранительные органы продолжают расследование по данным фактам.

Напомним, что в октябре 2015 года в Ташкенте также была пресечена преступная деятельность членов запрещенной религиозно-экстремистской организации.

«Хизб-ут Тахрир». Тогда было задержано 16 сторонников этой организации, которые занимались распространением экстремистской идеологии среди жителей Ташкента и столичной области.

По местам жительства задержанных было изъято большое количество экстремистской литературы. Следствие показало, что часть арестованных попали под влияние идеологии РЭО за пределами республики и по возвращению начали принудительно прививать экстремистскую идеологию своим женам и несовершеннолетним детям.

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