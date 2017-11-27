Заместитель главы Зеленодольского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шамсиева.

По версии следствия, весной 2008 года подозреваемый, обещая помочь приобрести паи земельного участка площадью 50,96 га Нижних Вязовых, не выполнил обещанного и присвоил у двоих предпринимателей 1,3 млн рублей.

Как полагают следователи, в 2010 — 2012 годах он организовал и реализовал преступную схему присвоения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Таким образом было незаконно отчуждено 15 земельных участков в Нижних Вязовых общей площадью 5420 квадратных метров. Ущерб государству превысил 3,9 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2011 года чиновник передал в общую долевую собственность сына и членов его семьи трехкомнатную квартиру площадью 66,9 квадратных метров. Семья сына не имела права на улучшение жилищных условий. Ущерб муниципалитету составил более 1,4 млн рублей.