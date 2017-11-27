Заместитель главы Зеленодольского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шамсиева.
По версии следствия, весной 2008 года подозреваемый, обещая помочь приобрести паи земельного участка площадью 50,96 га Нижних Вязовых, не выполнил обещанного и присвоил у двоих предпринимателей 1,3 млн рублей.
Как полагают следователи, в 2010 — 2012 годах он организовал и реализовал преступную схему присвоения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Таким образом было незаконно отчуждено 15 земельных участков в Нижних Вязовых общей площадью 5420 квадратных метров. Ущерб государству превысил 3,9 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела, в марте 2011 года чиновник передал в общую долевую собственность сына и членов его семьи трехкомнатную квартиру площадью 66,9 квадратных метров. Семья сына не имела права на улучшение жилищных условий. Ущерб муниципалитету составил более 1,4 млн рублей.
Свою вину глава поселения не признал, он находится под домашним арестом. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд.