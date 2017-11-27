На трассе Симферополь — Севастополь на ходу загорелся автобус
Очевидцы утверждают, что никто не пострадал.
Очевидцы утверждают, что никто не пострадал.
На трассе
— Ехал за ним минут 5. Водитель точно знал, что он горит, так как ехал на аварийке и вилял то на обочину, то на дорогу. И сигналили ему, как на свадьбе, — сообщают автомобилисты.
Никто из пассажиров не пострадал, однако очевидцы зафиксировали сильное задымление. Одна из версия происшествия — у транспортного средства вышла из строя топливная система.
Напомним, основная проблема Симферополя, которую обозначил глава Крыма Сергей Аксенов, — это работа общественного транспорта. Власти обещают, что с 2018 года в столице пересмотрят все маршруты.