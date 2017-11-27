На трассе Симферополь — Севастополь на ходу загорелся автобус

На трассе Севастополь-Симферополь, в районе села Приятное свидание, прямо во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Ехал за ним минут 5. Водитель точно знал, что он горит, так как ехал на аварийке и вилял то на обочину, то на дорогу. И сигналили ему, как на свадьбе, — сообщают автомобилисты.

Никто из пассажиров не пострадал, однако очевидцы зафиксировали сильное задымление. Одна из версия происшествия — у транспортного средства вышла из строя топливная система.