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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Симферополь — Севастополь на ходу загорелся автобус

Очевидцы утверждают, что никто не пострадал.

На трассе Севастополь-Симферополь, в районе села Приятное свидание, прямо во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Ехал за ним минут 5. Водитель точно знал, что он горит, так как ехал на аварийке и вилял то на обочину, то на дорогу. И сигналили ему, как на свадьбе, — сообщают автомобилисты.

Никто из пассажиров не пострадал, однако очевидцы зафиксировали сильное задымление. Одна из версия происшествия — у транспортного средства вышла из строя топливная система.

Напомним, основная проблема Симферополя, которую обозначил глава Крыма Сергей Аксенов, — это работа общественного транспорта. Власти обещают, что с 2018 года в столице пересмотрят все маршруты.

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