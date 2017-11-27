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18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородец привез в желудке патроны, из которых хотел сделать амулет

За такой «трофей» мужчине дали 4 месяца колонии-поселения.

В Сормовском суде сегодня осудили 21-летнего нижегородца, который в желудке провез патроны в Нижний Новгород из соседней страны. По его словам, из боеприпасов он собирался сделать себе амулет. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщил помощник прокурора Сормовского района Сергей Дерябин.

— 20 января 2017 года мужчина приобрел три патрона калибра 9 миллиметров в одной из казарм на территории соседней страны, — рассказал Сергей Дерябин. — По его словам, он собирался из них сделать себе амулет. Но не судьба. Вернувшись в Нижний Новгород, он угодил прямиком в руки полицейских. Как оказалось, внимание стражей порядка привлекла его большая сумка. В ходе досмотра выяснилось, что два патрона он перевозил в кармане сумки, а третий — в собственном желудке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов». Суд приговорил его к четырем месяцам колонии-поселения.

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