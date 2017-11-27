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21:17 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал 60 объектов недвижимости, принадлежащих экс-главе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Суд по ходатайству следствия решил арестовать 60 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему главе Челябинска Сергею Давыдову, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

Региональное УФСБ России на основе собственных оперативных материалов с использованием материалов проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области ранее возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». Дело возбуждено по факту хищения в 2012—2015 годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия Челябинска в сфере ЖКХ.

Ранее Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя УФСБ и арестовал Давыдова на два месяца — до 29 ноября. Меру пресечения пытались обжаловать обвиняемый и его адвокат в Челябинском облсуде, но суд оставил ее без изменения.

«В Центральный районный суд Челябинска обратился старший следователь следственного отдела УФСБ России по области с ходатайством об аресте 60 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому Давыдову. Суд ходатайство удовлетворил», — рассказала собеседница агентства. В числе арестованной недвижимости одна шестая часть в двух нежилых помещениях площадью 584 и 275 квадратных метров, которые расположены в здании по улице Ферросплавная в Челябинске, уточнила она.

Постановление об аресте имущества вступило в законную силу, добавила Прохорова. Кроме того, она отметила, что у обвиняемого истекает срок содержания под стражей 29 ноября, но ходатайство от следствия о продлении меры пресечения в суд не поступало. Соответствующее ходатайство, согласно законодательству, должно поступить в суд не позднее семи дней до истечения срока, отметила представительница суда.

По данным местных СМИ, Давыдов начал сотрудничать со следствием, в связи с этим ему могут предложить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости отказались комментировать подробности расследования уголовного дела в отношении Давыдова.

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