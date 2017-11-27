ГАИ: из шестерых пострадавших в брестской аварии двое без сознания

Источник: Sputnik.by

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Бресте около часа ночи в понедельник 27 ноября на перекрестке улиц 28 Июля и Октябрьской. В результате пострадали водители и пассажиры столкнувшихся легковых автомобилей, двое из них находятся в бессознательном состоянии до сих пор.

По предварительной информации, водитель Audi A6 совершил столкновение с Volkswagen Passat, под управлением 22-летнего брестчанина, который совершал левый поворот. От удара у Volkswagen вырвало двигатель, а Audi A6 отбросило на тротуар, где машина снесла осветительную мачту.

«Мы имеем видеозапись, где четко видно, что водитель автомобиля Audi A6 двигается с явным превышением скорости. В момент, когда произошло столкновение Audi с опорой ЛЭП, стрелка спидометра остановилась на 140 км/ч», — рассказала Сахарчук.

Водитель Volkswagen и две 19-летние девушки из Кобрина и Волковыска доставлены в травматологическое отделение больницы, их жизни ничего не угрожает. В Volkswagen все были пристегнуты. 31-летний житель Бресткого района, который находился за рулем Audi, и двое его пассажиров оказались не столь дисциплинированны.

Водитель Audi и один из пассажиров сейчас находятся в реанимационном отделении больницы без сознания, по оценке медиков в очень тяжелом состоянии. Еще одному пассажиру машины оказывается помощь в травматологии.