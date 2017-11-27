Прокуратура нашла коррупционные нарушения в Мингорисполкоме

Источник: Комсомольская правда

— Установлены недостатки в сфере осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг), выразившиеся в ограничении добросовестной конкуренции. Вскрыты факты нерационального расходования бюджетных денежных средств при разработке градостроительных паспортов земельных участков, — сообщили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, такая практика стала возможной из-за недостаточно эффективной работы комиссии по противодействию коррупции: периодичность ее заседаний не обеспечивалась, планы работы не актуализировались, подведомственные организации были оставлены без внимания.