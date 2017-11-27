Прокуратура нашла коррупционные нарушения в Мингорисполкоме
Некоторые должностные лица и их близкие родственники порой указывали неполные сведения в декларациях о доходах и имуществе.
Некоторые должностные лица и их близкие родственники порой указывали неполные сведения в декларациях о доходах и имуществе.
— Установлены недостатки в сфере осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг), выразившиеся в ограничении добросовестной конкуренции. Вскрыты факты нерационального расходования бюджетных денежных средств при разработке градостроительных паспортов земельных участков, — сообщили в Генпрокуратуре.
Как пояснили в ведомстве, такая практика стала возможной
По итогам проверки прокуратурой города Минска внесено представление в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, в котором потребовано устранить выявленные нарушения законодательства, а также способствовавшие им причины и условия.