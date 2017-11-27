Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Марию Шарапову осудят за мошенничество
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
14«Мисс Вселенная — 2017»
19:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура нашла коррупционные нарушения в Мингорисполкоме

Некоторые должностные лица и их близкие родственники порой указывали неполные сведения в декларациях о доходах и имуществе.

Источник: Комсомольская правда

— Установлены недостатки в сфере осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг), выразившиеся в ограничении добросовестной конкуренции. Вскрыты факты нерационального расходования бюджетных денежных средств при разработке градостроительных паспортов земельных участков, — сообщили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, такая практика стала возможной из-за недостаточно эффективной работы комиссии по противодействию коррупции: периодичность ее заседаний не обеспечивалась, планы работы не актуализировались, подведомственные организации были оставлены без внимания.

По итогам проверки прокуратурой города Минска внесено представление в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, в котором потребовано устранить выявленные нарушения законодательства, а также способствовавшие им причины и условия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Украинские паспорта крымчан открыли Европу для международных преступников
Жена вычислила измену супруга по фото в Instagram
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Дагестанские моряки объявили голодовку
В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова
Сталин и Гитлер: кого нелегально канонизируют в России
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Пробил «десятку». Курс биткоина обновил исторический рекорд
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь